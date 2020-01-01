ارتفاع وفيات كورونا في اسرائيل لـ189.. وحكومة الاحتلال تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، على تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال شهر رمضان، وفي يوم "استقلال إسرائيل" ويوم إحياء ذكرى الجنود القتلى، اللذين يصادفان في 28 و29 نيسان/أبريل الحالي. وسيتم إرساء القرارات، التي اتخذت خلال محادثة فيديو، في إطار أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

وقررت الحكومة فرض إغلاق خلال يومي ذكرى الجنود القتلى و"الاستقلال"، من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الثامنة من يوم الأربعاء المقبل. وتحظر قرارات الحكومة خلالهما الخروج من البلدات وتتوقف المواصلات العامة. وتقضي القرارات بعدم تقييد مساحة الحركة والتنقل داخل البلدات.

كذلك تقرر أن تغلق الشرطة الشوارع المؤدية إلى المقابر العسكرية، لكن الشرطة لن تمنع ذوي الجنود القتلى من الدخول إلى المقابر من خلال "إنفاذ لين للقانون".

وقرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل النقاش إلى غد حول إعادة فتح التجمعات التجارية المفتوحة وصالونات الحلاقة والسماح بأخذ طلبيات من المطاعم. كذلك ستناقش الحكومة غدا إعادة امتحانات السياقة.

في غضون ذلك، اعتبر نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، أن "الموجة الحالية (لانتشار كورونا) استنفذت نفسها على ما يبدو"، لكنه أضاف أنه "لم ننته من هذه الموجة، فهي لا تزال معنا على نار هادئة وينبغي أن نتذكر أنه توجد بؤر انتشار فعلا. فإذا أصيب بالعدوى 200 شخص يوميا، فهذا أكثر من الانتشار في بداية الأزمة وقد يشكل إمكانية لانتشار كبير جدا. وسيكون احتواء الوضع معقدا جدا قياسا بالبداية، عندما عاد الأفراد من خارج البلاد بالأساس وكان بالإمكان وضعهم في حجر صحي".

رغم ذلك، قال غروتو إنه "ليس صائبا النظر إلى الزيادة في يوم واحد". مثلما دلت المعطيات اليوم. وحول عودة الدوام المدرسي، قال إن الوزارة تتابع ما يحدث في الدنمارك، حيث تقرر إعادة النشاط المدرسي تدريجيا. لكن رئيسة دائرة الصحة العامة في الوزارة، البروفيسور سيغال ساديتسكي، قالت للإذاعة العامة "كان" إنها لا تستبعد انتشارا آخر للفيروس في فصل الشتاء المقبل.

الى ذلك، ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل إثر فيروس كورونا إلى 189 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة عصر اليوم الأربعاء.



وذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، أنه توفيت مسنة إسرائيلية 98 عاماً بفيروس كورونا في مستشفى شعاري تسيدك.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 14,326 إصابة، بينهم 148مريضا بحالة الخطر، فيما لا يزال 111 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما تشافى 4961 آخرين.