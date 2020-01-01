رئيس الوزراء: استعداداتنا تطورت بشكل كبير في مواجهة "كورونا" وباستطاعتنا إجراء 4 آلاف فحص يوميا

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن استعداداتنا تطورت بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا، مع تطور الحالة بشكل متوازي، ونستطيع الآن إجراء 4000 فحص يوميا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحص باليوم، بداية أزمة كورونا".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، رؤساء الاتحادات والنقابات، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية توفيق الطيراوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية في المنظمة واصل أبو يوسف.

ووضع اشتية المجتمعين في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إدارة أزمة "كورونا"، والرؤية المستقبلية لمعالجة تبعاتها، مثمنا دور كافة الأطراف التي تعاونت مع الحكومة، وعملت معها جنبا إلى جنب في مواجهة الوباء، والتي رسمت صورة مشرقة عن فلسطين ونالت شهادة تميز من العالم.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي للحكومة في ظل هذه الأزمة، مبينا أن الأزمة خلقت وضعا ماليا صعبا من خلال انخفاض الإيرادات الداخلية وأموال المقاصة، ودعم الدول المانحة بسبب تأثر العالم كله من هذا الوباء.

بدورهم، أكد رؤساء الاتحادات والنقابات وقوفهم إلى جانب الحكومة في إجراءاتها، وتقديم كل ما يلزم لدعم جهودها، معلنين عن إنشاء صندوق خاص بالنقابات في القريب العاجل لتقديم المساندة والدعم لمواجهة "كورونا"، واحتياجات أخرى.