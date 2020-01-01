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"الصحة" تتسلم أجهزة تكثيف أوكسجين من "اليونيسف" ووكالة التنمية البريطانية

الأربعاء 22 أبريل 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تتسلم أجهزة تكثيف أوكسجين من "اليونيسف" ووكالة التنمية البريطانية


رام الله / سما /

 تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أجهزة تكثيف أوكسجين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ووكالة التنمية البريطانية (DFID).

جاء ذلك بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ومديرة برامج الصحة والتغذية في "اليونسيف" سيلينا بدروفيتش، ومدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشف.

وقالت الكيلة إنه سيتم توزيع هذه الأجهزة على مراكز الحجر الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقدمة شكرها الجزيل لليونسيف ووكالة التنمية البريطانية.

وأضافت أنه سيتم تسلم 15 جهازا إضافيا خلال الأسابيع المقبلة .

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