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عريقات: اتفاق على مخاطبة برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

الأربعاء 22 أبريل 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: اتفاق على مخاطبة برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه  اتفق مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي ومع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطني والبرلمان العربي إلى جميع برلمانات العالم، لمنع  تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

كما ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية  للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

كما أكد عريقات خلال محادثات هاتفية، مع المبعوثين النرويجي تور وينسلاند والسويسري رونالد سيتنيننجر، ومع نائبة وزير خارجية إيطاليا مارينا ساريني، ونائب وزير خارجية بولندا باول جابونكسي على مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ورفض الضم، واستمرار دعم الـ"أونروا" ورفع القيود والحصار عن القدس الشرقية وقطاع غزة.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #برلمانات العالم #خطة الضم #اسرائيل

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