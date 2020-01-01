"وزارة الاتصالات": تشديد الرقابة على أداء شركات القيمة المضافة قبيل شهر رمضان

رام الله / سما /

جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة التزام الشركات التي تقدم خدمات القيمة المضافة بالتعليمات والقرارات الوزارية واتفاقيات الرخص وملاحقها، عند نيتها طرح أي مسابقات خلال شهر رمضان المبارك.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، هذه الشركات بالحصول على موافقة رسمية منها قبل طرح المسابقات، واشترطت عليها الالتزام بالمعايير والمحددات التي تضعها الوزارات التي من بينها: الأوقاف، والصحة، والاقتصاد الوطني، بالإضافة لإدارة حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأفاد المهندس محمود المدهون من وحدة الشكاوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه يتوجب على الشركات إعلام المشترك بسعر رسالة الرد أو سعر دقيقة الاتصال، أو كلتيهما معا، وأن يكون السعر شاملا للضريبة.

وأكد أن إعلان الشركات عن المسابقات يجب أن يتضمن كيفية عمل المسابقة وكيفية اختيار الفائزين، وتوضيح ماهية الجوائز بوصف دقيق، بما في ذلك عدد الجوائز المقدمة من طرفهم، فضلا عن تحديد الموعد لإغلاق المشاركة.