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عشراوي: استشهاد الأسير البرغوثي دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال

الأربعاء 22 أبريل 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: استشهاد الأسير البرغوثي دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

 أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاما)، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتأخر إدارة المعتقل في نقله وإنعاشه، لأكثر من نصف ساعة بعد فقدانه للوعي، دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الأربعاء، باسم اللجنة التنفيذية، إن استشهاد البرغوثي جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات المتعمد للقانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني، مضيفة أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لغياب المحاسبة والمساءلة، وصمت المجتمع الدولي وعدم مواجهة الرواية الإسرائيلية العنصرية التي تجرد الأسرى من إنسانيتهم، وتبرر اعتقالهم وتعذيبهم.

وحملت إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، مطالبة المؤسسات والهيئات الدولية، بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف استشهاد الأسير البرغوثي.

وتقدمت عشراوي، باسم اللجنة التنفيذية، بخالص مشاعر العزاء والمواساة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، وأكدت مشاطرة شعبنا لذوي الشهيد حزنهم وألمهم على هذا المصاب، مشددة على التزام القيادة الفلسطينية بالدفاع عن حقوق شعبنا، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الأسرى، وباقي أبناء شعبنا.

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