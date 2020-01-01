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رئيس الوزراء يحذر من أي خطوات إسرائيلية في سياق تطبيق "صفقة القرن"

الأربعاء 22 أبريل 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يحذر من أي خطوات إسرائيلية في سياق تطبيق "صفقة القرن"


رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، لا سيما لغور الأردن وامتدادات المستوطنات، معتبرا أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس".

وحذر اشتية من أي خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق "صفقة القرن" على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيرا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وحول أزمة "كورونا"، قال رئيس الوزراء: "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في القدس، كونها قوة احتلال، وإذا لم ترد أن تتحمل هذه المسؤولية فيجب عليها السماح لنا بالعمل لخدمة أهلنا في القدس سواء داخل الجدار أو خارجه".

واستعرض اشتية خطط الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا"، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساندة الحكومة الفلسطينية من خلال دعم القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعافي الاقتصاد الفلسطيني بعد الانتهاء من هذه الأزمة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الاتحاد الاوروبي #سياسة الضم #اسرائيل #الضفة الغربية #القدس #كورونا #صفقة القرن

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