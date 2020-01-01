عساف خلال لقائه ناصر الدين: 8 أيار موعد اليوم المفتوح لصندوق "وقفة عز"

رام الله / سما /

استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، والوفد المرافق له.

وبخصوص اليوم المفتوح الذي سينظم للتبرع لهذا الصندوق، تحدث عساف عن أهمية التحضيرات التي ستسبق هذا اليوم باعتباره أساسا لنجاح اليوم المفتوح، ولتحقيق الأهداف المرجوة وجمع أكبر قدر ممكن من التبرعات التي ستسهم في إغاثة ومساعدة الأسر التي تضرر وضعها المعيشي بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح عساف، أن الهدف الإنساني والوطني النبيل من وراء إنشاء صندوق "وقفة عز" يدفعنا جميعا للتجند وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذه التجربة، التي من شأنها أن تعزز قيم التكافل والتضامن في المجتمع الفلسطيني، وتبرز دور القطاع الخاص في الصمود أمام هذه الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية مشاركة كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية منها والخاصة، في إنجاح اليوم المفتوح الذي سيكون موعده يوم الجمعة الموافق 8 أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أن التلفزيون الوطني وكافة مكونات الإعلام الرسمي من إذاعة، ووكالة أنباء "وفا"، وجريدة الحياة الجديدة، والإعلام الرسمي الالكتروني، سيعمل بكامل طاقته لإنجاح هذا اليوم وأهدافه.

وأضاف ان تعاونا سيتم بين الإعلام الرسمي والفضائيات والإذاعات المحلية، بحيث يكون كل الإعلام الفلسطيني في خدمة هذه الفكرة وهدفها الوطني والإنساني.

من جهته، توجه ناصر الدين بالشكر الجزيل إلى الاعلام الرسمي، مشيرا إلى أن التلفزيون والإذاعة يقومان بدور كبير في إيصال المعلومة للجمهور الفلسطيني بكل أمانة وصدق، وأن هذا الدور الوطني للإعلام الرسمي بات ملموسا من الجميع.

وأكد ناصر الدين أن إدارة صندوق "وقفة عز" ستعمل ضمن الآلية التي تم التوافق عليها مع الإعلام الرسمي، بهدف إنجاح هذا اليوم المفتوح وتحقيق الهدف في جمع أكبر قدر من التبرعات التي ستذهب جميعها لمحتاجيها، وتلك الأسر التي انكشفت خلال أزمة "كورونا"، وإلى أولئك العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم، لتكون هذه التجربة نموذجا للتكافل والتكامل.