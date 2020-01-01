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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة السواحرة

الأربعاء 22 أبريل 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة السواحرة


القدس المحتلة / سما /

 أصيب شاب بجروح بالوجه، وآخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت قرب حاجز "الكونتينر" العسكري المقام على أراضي بلدة السواحرة، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد عضو بلدية السواحرة يونس جعفر، بأن المواجهات اندلعت قرب منزل الشهيد إبراهيم محمد حجازي هلسة (25 عاما) القريب من الحاجز، تخللها إغلاق قوات الاحتلال الشوارع الرئيسية في المنطقة، واطلاق الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان.

وأضاف ان شابا أصيب بجروح في وجهه من زجاج متطاير عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص "المطاطي" صوب مركبة خلال المواجهات، إضافة لإصابة شاب آخر بالاختناق، جرى نقلهما للمستشفى.

واستشهد الشاب هلسة في وقت سابق صباح اليوم، عقب إطلاق النار عليه من قبل الجنود المتواجدين على الحاجز بدعوى تنفيذه عملية دهس وطعن.

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