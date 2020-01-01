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إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس

الأربعاء 22 أبريل 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس


رام الله /سما/

 اصيب 5 شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية قصرة جنوب نابلس عقب اغلاق المدخل الرئيسي للقرية بالمكعبات الاسمنتية .
وقال محمد جابر رئيس بلدية قصرة في اتصال هاتفي لـ معا ان 5 شبان اصيبوا بالرصاص المطاطي، كما اصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين .
واضاف جابر ان المواجهات اندلعت عقب قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باغلاق المدخل الرئيسي الشرقي للقرية بالمكعبات الاسمنتية بعد قيام عدد من الشبان بفتحه الليلة الماضية بعد مرور عدة ايام على اغلاقه.

واكد جابر ان اغلاق المدخل الشرقي للبلدة يعيق حركة المواطنين ما يضطر المواطنين الى سلوك طرق اضافية وطويلة لقضاء حوائجهم والوصول الى اماكن عملهم، مؤكدا ان هذا الطريق يمثل الشريان الرئيسي للقرية.

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