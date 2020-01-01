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توصية أمنية واقتصادية بإدخال 50 ألف عامل فلسطيني لـ "اسرائيل" بعد شهر رمضان

الأربعاء 22 أبريل 2020 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
توصية أمنية واقتصادية بإدخال 50 ألف عامل فلسطيني لـ "اسرائيل" بعد شهر رمضان


القدس المحتلة / سما /

أجرت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي نقاشا خاصا حول ادخال العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل بعد شهر رمضان، حيث شارك في النقاش كلا من جيش الاحتلال الاسرائيلي والشاباك والشرطة ووزارة الصحة والاسكان والمالية والأمن الداخلي وممثلي سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الجيش.

ووفقا لموقع "كلكليست" الاقتصادي العبري،" فقد جاء هذا الاجتماع في أعقاب الانخفاض الحاد في أعداد العمال الفلسطينيين، وكجزء من الاستعداد لشهر رمضان الذي سيؤدي إلى انخفاض أكثر في أعداد الفلسطينيين، الأمر الذي سيتسبب في عجز كبير في الأيدي العاملة في اسرائيل.

و طالب مقاولو البناء في اسرائيل من الحكومة أن تبدأ باستعداداتها من الآن لاستيعاب نحو 50 ألف عامل فلسطيني فور انتهاء شهر رمضان.

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