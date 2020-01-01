"الصحة العالمية" تقدم نصائح وقائية للصائمين في زمن كورونا

وكالات / سما /

قدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدة توصيات للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال شهر رمضان المبارك الذي يحل على المسلمين بعد يومين.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى شرب المياه بكثرة بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، بما لا يقل عن 10 أكواب، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

وأوضحت أن الكافيين قد يتسبب بكثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، فيما تحتوي المشروبات الغازية على السكر، الأمر الذي يتسبب في إصافة المزيد من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

كما أوصت المنظمة العالمية المسلمين بتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء أو سلطة الخضروات الطازجة، كبديل للمشروبات الغازية، خاصة وأن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة.

وحثت المنظمة في بيانها، إلى التواجد في أماكن مُظلله ذات تهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وطالبت المسلمين بضرورة تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، مشيرة إلى أن الإفطار على 3 حبات من التمر يعد أفضل الطرق الصحية لبدء وجبة الإفطار.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، العديد من النصائح بخصوص وجبة الإفطار، أهمها تناول اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج بدون جلد، وتناول الأسماك سواء كانت مشوية أو مطبوخة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.