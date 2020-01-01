الشاباك يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ هجمات بالقدس ورام الله

القدس المحتلة / سما /

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل مؤخرًا خلية تتبع لحركة حماس خططت لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب بيان الشاباك، فإن الخلية مكونة من 3 أشخاص وتم اعتقالهم الشهر الماضي، وخططوا لهجمات في القدس منها ضد ملعب تيدي، وكذلك هجوم آخر في منطقة رام الله ضد دورية عسكرية.

وأشار إلى أن المعتقلين هم أحمد سجدية (27 عامًا) من سكان مخيم قلنديا، ومحمد حماد 26 عامًا من كفر عقب، وعمر عيد (24 عامًا) من بلدة دير جرير، وهم من طلاب جامعة بيرزيت، والتقوا هناك سويًا.

وزعم البيان أن المعتقلين نفذوا هجمات بالقنابل في السنوات الأخيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وادعى أنه في العشرين من الشهر الماضي حاولوا تفجير عبوة ناسفة في قوة للجيش الإسرائيلي توغلت في رام الله خلال نشاط عملياتي.

وأشار إلى أن المعتقلين جمعوا معلومات أولية ضد الأهداف التي كانوا يخططون لمهاجمتها، وأن الأسير عمر عيد تفقد استاد تيدي القدس خلال مباراة، إلا أنه وجد صعوبة في إمكانية تنفيذ عملية فيه، كما أن المعتقلين اشتروا مواد كيمائية ومسامير وأدوات معدنية بهدف استخدامها في إعداد عبوة ناسفة.

ووفقًا لبيان الشاباك فإن الخلية تلقت أموالًا بعشرات الآلاف من الشواكل كتمويل لخليتهم العسكرية عبر ناشط بارز في جامعة بيرزيت هو عبد الرحمن حمدان من نشطاء حماس.