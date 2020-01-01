عشراوي تطالب المجتمع الدولي بحماية التراث العالمي بالخليل

واستنكرت عشراوي في بيان لها اليوم، مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي تديرها دائرة الأوقاف الاسلامية، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وأشارت عشراوي إلى أن الاحتلال يواصل استغلال انشغال الشعب الفلسطيني وقيادته والعالم أجمع في مواجهة "وباء كوفيد 19" ويعمل على تصعيد انتهاكاته الممنهجة بحق أرضنا وشعبنا وهويتنا وموروثنا.

وأكدت عشراوي أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه السرقات الممنهجة للأرض الفلسطينية وللموروث الحضاري والتاريخي والديني، وسيواجهون حملة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنوها بدعم ومشاركة من الإدارة الأميركية.