الملك سلمان يوافق على إقامة التراويح بالحرمين الشريفين شريطة تخفيفها لخمس تسليمات

الرياض /وكالات/

قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات “مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا”.

كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة الشعيرة، مشيرا إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و”العيد” ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس.