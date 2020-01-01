إيران: اطلاق قمر صناعي عسكري قادر على رصد العالم من الفضاء

طهران /وكالات /

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن إطلاق القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء سيطور قدرات إيران الدفاعية، وسيمكنها من يوسع نطاق معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية.

وأكد سلامي أن توصل القوات الجوية في الحرس الثوري إلى تكنولوجيا الفضاء ضرورة هامة، و"إنجاز استراتيجي يمنحنا خارطة دفاعية شاملة ويوسع مساحة قدراتنا الدفاعية على شاكلة الجيوش الأقوى في العالم".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريح بعد الإعلان عن نجاح إطلاق القمر الصناعي العسكري: " إنه يوسع نطاق معلوماتنا الاستخباراتية الاستراتيجية"، مضيفا أن "استقرار القمر الصناعي في الفضاء يمنحنا قيمة مضاعفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحرب الاستخباراتية".

وأكد قائد الحرس الثوري أن القمر الصناعي "نور" والصاروخ "قاصد" الذي حمل القمر إلى الفضاء "صنعة محلية من دون الاعتماد على الخارج".