بيرتس: لن نصوت لضم أراضٍ في الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

قال عمير بيرتس زعيم حزب العمل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن حزبه لن يصوت لصالح ضم أراضٍ في الضفة الغربية وسيعمل كل ما بوسعه لمنع مثل هذه الخطوة وأي خطوة أخرى أحادية الجانب.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، عن بيرتس قوله ردًا على الانتقادات الموجهة إليه لنواياه الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسة بنامين نتنياهو "إن البديل كان خوض جولة رابعة من الانتخابات، ونحن رفضنا أن نكون شركاء في حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو، رغم تلقينا عروضًا سخية".

ولفت إلى أنه لأول مرة منذ عقد من الزمن أصبح موعد مغادرة نتنياهو للحلبة السياسية معروفًا وأن الامر سيتم تحديده قانونيًا".

وبين بيرتس أنه لن ينضم إلى الحكومة إذا اتخذ مؤتمر حزب العمل مثل هذا القرار.