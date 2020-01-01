بالصور: المكتب الاعلامي الحكومي يطلق حملة للتوعية بمخاطر "كورونا" في غزة

غزة / سما /

أطلقت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، حملة إعلامية جديدة للتوعية والتثقيف بمخاطر فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.

ووضعت الوزارة عشرات اللوحات الإعلانية على معظم مفترقات قطاع غزة الرئيسية، حملت نصائح وإرشادات توعية للموطنين، وكلمات تحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الحكومية لضمان سلامتهم.

وحملت اللوحات الإعلانية رسائل توعية وتثقيف مثل "كوادرنا الطبية خط الدفاع الأول" "لسلامتك خليك بالبيت" "معاً نلتزم بالبيت نرتدي الكمامة ننجو من الوباء" "كمامتك حمايتك فحافظ على ارتداءها عند خروجك من المنزل" "لتحافظ على صحتك ارتدي كمامتك".

ومنذ بداية جائحة كورونا في العالم ووصولها لقطاع غزة وفلسطين، عملت وزارة الإعلام بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمجتمعية على نشر الإرشادات التثقيفية والتوعوية بمخاطر كورونا وسبل الوقاية منه ومنع انتشاره. بحسب بيان للوزارة.

وأوضح سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الحملة تأتي في سياق الدور التثقيفي للمواطنين وتضاف إلى سلسلة من الجهود التوعوية التي اشرف عليها المكتب خلال الجائحة عبر الإذاعات والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين معروف في تصريح صحفي، بأن الحملة تأتي بالتنسيق مع العديد من شركات الدعاية والإعلان التي استعدت لاستخدام يافطاتها الإعلانية الكبيرة مجانًا ضمن مسؤولياتها المجتمعية، موضحًا أن الحملة استخدمت أكثر من 50 يافطة إعلانية كبيرة على مستوى محافظات قطاع غزة.

















