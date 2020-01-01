الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله ورابع من القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنا رابعا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت عبد الرحمن علوي من قرية دير جرير شرق المحافظة، ومحمد حسن من مدينة رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن ياسر الشني في مخيم الجلزون شمال رام الله وعبثت بمحتوياته قبل أن تعتقل نجله ضياء، وتعتدي على شابين من العائلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله وداهمت منزل الأسير إبراهيم أبو رداحة، وعبثت في محتوياته وروّعت ساكنيه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، الشاب مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة، وفقا لما أفاد به مركز معلومات وادي حلوة.

وأوضح المركز أيضا أن قاضي محكمة الاحتلال أجّل محاكمة الشابين مراد مسك ليوم غد الخميس وصبيح أبو صبيح ليوم الأحد المقبل، حيث يجري التحقيق معهما في الزنازين.

وفي السياق ذاته، حررت شرطة الاحتلال مخالفات مالية لأربعة شبان تواجدوا في منطقة فندق "سانت جورج" خلال قيام مجموعة بالعزف والغناء بعد خروج عدد من المواطنين من الفندق بعد إنهاء فترة الحجر الصحي.