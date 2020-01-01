"بريطانيا" تنتج لقاحا فعالا للكورونا وتبدا بحقنه للبشر

وكالات / سما /

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الاربعاء ان التجارب السريرية للقاح ضد فيروس الكورونا بدات تجربتها على البشر. وقال علماء من جامعة أكسفورد ، حيث تم تطوير اللقاح ، إن احتمالات نجاح اللقاح تبلغ حوالي 80 في المائة. ومع ذلك ، رفض هانكوك التاكيد قائلاً إن اللقاح ليس مؤكدا بعد".

يجري حاليًا تطوير أكثر من 70 لقاحًا لفيروس كورونا حول العالم ، ولكن حتى الآن ، أجرت دولتان فقط تجارب بشرية - الولايات المتحدة والصين. والآن ، تنضم بريطانيا إلى القائمة، وحتى يوم الخميس ، كان العلماء يعالجون البشر ضد الفيروس كجزء من أبحاثهم ، على الرغم من أن النتائج لم يتم تأكيدها بعد لكن فريق البحث متفائل بشأن احتمالات النجاح وبدأ في إنتاج مليون جرعة.

وخصصت بريطانيا 20 مليون يورو لتجربة جامعة أكسفورد وتجربة أخرى من باحثين في جامعة إمبريال كوليدج لندن. ومع ذلك ، في الإحاطة اليومية التي قدمها وزير الصحة حول حالة الفيروس ، قال إن التطعيم ليس "علمًا آمنًا". بالإضافة إلى ذلك ، خفض هانكوك التوقعات حول الأخبار المثيرة ، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شيء مؤكد بشأن هذا الإجراء".

وأنتج اللقاح الجديد فيروسًا غير ضار تم أخذه من الشمبانزي وإعادة هندسته لاحتواء جزء من فيروس الكورونا. لقد جربت هذه التقنية في الماضي وقدمت نتائج مشجعة في سياق أمراض أخرى وعلى الرغم من تحفظات هانكوك ، اتخذت الحكومة البريطانية خطوة كبيرة وعقدت صفقات مع العديد من المصانع داخل وخارج البلاد حتى يتمكنوا من البدء في إنتاج اللقاح قريبًا.