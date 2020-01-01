حماس تعقب على استشهاد الأسير البرغوثي

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن مصلحة السجون الصهيونية ترتكب مرة أخرى جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي الذي استهدفت اليوم الأسير الشهيد نور البرغوثي.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، "تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في هذه سياسة الاهمال التي سقط فيها ٢٢٣ أسير، ناتج عجز المنظومة الدولية على معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور قادة الاحتلال أنهم فوق القانون الدولي.

وأوضح بأن كل هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال لن تضعف عزيمتهم ولن تقتل الأمل في نفوسهم بفجر حرية قريب، وستظل قضية الأسرى وتحريرهم على رأس سلم أولويات عملنا الوطني.