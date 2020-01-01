رام الله / سما /

تحذير الرئاسة الفلسطينية، للحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وإليكم أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة تحذّر من سياسة الضم الإسرائيلية وتؤكد: الرد الفلسطيني سيكون قويا وحاسما

- الرئيس يهاتف أم ناصر أبو حميد ويشيد بصمودها وصبرها

- "التنفيدية" تثمن قرارات الرئيس وجهود الحكومة والتزام أبناء شعبنا لمواجهة وباء كورونا

- اشتية: الرئيس يقود حراكا غير مسبوق لمواجهة محاولة الاحتلال ضم الضفة

- إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص.. والاحتلال يقر الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي لأغراض استيطانية

- مواطنو الأغوار يواجهون أخطار الاحتلال والاستيطان وكورونا

- باسمة الأفندي.. أول سائقة سيارة اسعاف شرقي القدس

- عورتاني: لا تغيير على موعدي انتهاء العام الدراسي وبدء "التوجيهي"

- مسجد عمر المغلق يتزين لرمضان

- ماذا يعني أن يكون سعر النفط سلبيا؟

- صفقة نتنياهو- غانتس.. استقرار سياسي محفوف بالمخاطر

- رحيل الشاعر والمترجم الفلسطيني نائل بلعاوي في فيينا

- جريمة قتل تودي بحياة تسعة أشخاص في لبنان

- مصر تعتذر عن المشاركة في بطولة للألعاب الالكترونية بسبب مواجهة اسرائيل

* "الأيام":

- الرئاسة تحذّر: سياسة الضم الإسرائيلية ستشعل المنطقة وردنا سيكون قويا وحاسما

- "التنفيذية": تنفيذ الضم يدمّر أي إمكانية للتوصل إلى سلام عن طريق المفاوضات

- الاحتلال يصادق على مصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي من الأوقاف الإسلامية

- تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

- 18 إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في أميركا

- الاحتلال يشن حملة دهم واقتحامات وإصابة شابين واعتقال 15 مواطنا

- "هيئة الأسرى": حالة من التوتر تسود قسم 25 في سجن النقب

- اشتية: تأجيل الأقساط المستحقة على أراضي الأوقاف وإعادة الرسوم للمعتمرين

- عورتاني: انتهاء العام الدراسي الحالي للمدارس في موعده، ولا يوجد في الشهادة معدل عام

- "السلام الآن": الضم سيشكّل الأساس لدولة الفصل العنصري

- إسرائيل: ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 184

- إسرائيل تتجه لفرض قيود في المدن والبلدات العربية خلال رمضان

- مجددا.. التماس للقضاء الإسرائيلي لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

- الاحتلال يرفض عمل الأمن الفلسطيني في مناطق قلنديا وكفر عقب وسمير أميس

- "كورونا" في العالم: نحو 177 ألف وفاة ومليونين و546 ألف مصاب

- تونس: حفل زفاف يتسبب بـ 89 إصابة بـ "كورونا"

- مقتل تسعة مقاتلين خلال قصف إسرائيلي في سورية

- ماذا يعني أن يكون سعر النفط سلبيا؟

* "القدس":

- الرئاسة تحذّر من سياسة الضم والرد الفلسطيني سيكون قويا وحاسما

- اللجنة التنفيذية: تنفيذ الحكومة الإسرائيلية الضم يعني تدمير أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام عن طريق المفاوضات

- اشتية: بوصلتنا لن تحيد عن وطننا رغم الانشغال بكورونا

- النائب الطيبي: وصول طائرة تركية تحمل دفعة ثانية من طلاب الداخل والقدس

- 9 إصابات جديدة بكورونا في كفر عقب والعيسوية ومخيم شعفاط وقطاع غزة

- حالة من التوتر تسود قسم 25 في سجن النقب

- في تطور خطير لخدمة المستوطنين...الاحتلال يقرر مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

- "خطة السلام الأميركية" سيبدأ تنفيذها فعليا في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية

- ردا على قرارات الحكومة الإسرائيلية: استنكار لضم الضفة ودعوة العالم لفرض عقوبات على الاحتلال

- الشيخ صبري لـ "القدس": حال انحسار الوباء يتم فتح الأقصى وسائر مساجد فلسطين

- إغلاق شامل يوم 29 نيسان الجاري...184 وفاة و13942 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- الوباء يتراجع في بعض الدول ويصعد بأخرى ... وانهيار تاريخي بأسعار النفط

- وسط خوف المواطنين وتراجع شعبية ترمب: ولايات أميركية تعلن فتح اقتصادها