القواسمي : نحمل الإحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البطل البرغوثي

رام الله /سما/

حملت حركة فتح سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البطل نور جابر البرغوثي ابن الثالثه والعشرون عاما الذي استشهد في سجون الاحتلال الاسرائيلية.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي إن هذا الحدث الكبير يدق ناقوس الخطر لما يتعرض له أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال من إهمال طبي متعمد ،ومعاملة سيئه تفتقر للحد الأدنى من الانسانية وحقوق الأسرى و كيفية معاملتهم في الأسر.



ونعت حركة فتح الأسير البطل البرغوثي وتقدمت لعائلته ولشعبنا الفلسطيني بالعزاء، مؤكدة أن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وأن موعدنا القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الاحتلال الاسرائيلي العنصري سيرحل حتما وأن فجر الحرية قادم ولا بد للقيد أن ينكسر.