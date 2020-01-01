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الشعبية تحُملّ الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور البرغوثي

الأربعاء 22 أبريل 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحُملّ الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور البرغوثي


غزة / سما /

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير / نور جابر البرغوثي من قرية عابود قضاء رام الله، بعد تقاعسها في إنقاذ حياته بعد تعرضه لإغماءة طويلة مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت الجبهة أن الاحتلال بتقاعسه عن إنقاذ حياة الأسير الشهيد وتأخره في تقديم العلاج اللازم له، ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين تضاف إلى سجل جرائمه المستمرة كجزء من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى في السنوات الأخيرة.

ودعت الجبهة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الإعدام البطء بحقهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة توثيق كل جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل. 

ونددت الجبهة ببعض التصريحات التي تتعاطى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع رواية الاحتلال بخصوص ظروف استشهاد الأسير البرغوثي، مؤكدة أنه قضى شهيدًا جراء سياسة الإهمال الطبي وأية رواية تتحدث عن انتحاره فهي غير صحيحة وغير دقيقة وتسئ لتضحيات الحركة الأسيرة ومعركتها المتواصلة مع الاحتلال داخل السجون.

#الاحتلال #الجبهة الشعبية

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