قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان من محافظات الضفة المحتلة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، شابين من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، وهما عبد الرحمن علوي من بلدة دير جرير شرق رام الله، والطالب محمد حسن، شقيق الأسيرة شذى حسن المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر ضياء الشنيمن مخيم الجلزون شمال رام الله، والمواطن مرزوق حشيمة من مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الأسير إبراهيم أبو رداحة في بلدة بيتونيا غرب رام الله والذي اعتقل قبل أيام.

كما قامت قوات الاحتلال، باقتحام منزل الشاب جهاد نعالوه بضاحيه شويكه شمال طولكرم، وعبثت بمحتويات المنزل وصادرت هاتف زوجته وطلبت منها إبلاغه بمراجعة المخابرات الإسرائيلية علما أنه لم يكن متواجد في المنزل.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحملة مداهمات واعتقالات يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك لأسباب تعسفية تتعلق بوجودها في هذه المناطق، كما تقوم بهدم منازل ومنشآت في المدن والقرى الفلسطينية.