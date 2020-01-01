  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان من محافظات الضفة المحتلة

الأربعاء 22 أبريل 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان من محافظات الضفة المحتلة


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، شابين من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، وهما عبد الرحمن علوي من بلدة دير جرير شرق رام الله، والطالب محمد حسن، شقيق الأسيرة شذى حسن المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر ضياء الشنيمن مخيم الجلزون شمال رام الله، والمواطن مرزوق حشيمة من مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الأسير إبراهيم أبو رداحة في بلدة بيتونيا غرب رام الله والذي اعتقل قبل أيام.

كما قامت قوات الاحتلال، باقتحام منزل الشاب جهاد نعالوه بضاحيه شويكه شمال طولكرم، وعبثت بمحتويات المنزل وصادرت هاتف زوجته وطلبت منها إبلاغه بمراجعة المخابرات الإسرائيلية علما أنه لم  يكن متواجد في المنزل.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحملة مداهمات واعتقالات يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك لأسباب تعسفية تتعلق بوجودها في هذه المناطق، كما تقوم بهدم منازل ومنشآت في المدن والقرى الفلسطينية.

#الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

الحكومة توضح أسباب غياب "ابراهيم ملحم" عن الايجاز الصباحي

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل

ما معنى أن يكون سعر برميل النفط في السالب؟

الأخبار الرئيسية

سجن النقب

استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي

كورونا

مُحدث: 176 ألف وفاة بكورونا ونحو مليونين و542 الف مصاب بالعالم

قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس

الاعلام العبري: "الفجوة لا زالت كبيرة".. وإسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى

القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا!