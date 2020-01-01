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حكومة الإحتلال بصدد المصادقة على فرض قيود جديدة

الأربعاء 22 أبريل 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الإحتلال بصدد المصادقة على فرض قيود جديدة


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على القيود المنوي فرضها خلال الاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" وشهر رمضان المبارك، تطبيقا لأنظمة الطوارئ.


وقد تقرر أمس خلال نقاش أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع أعضاء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين، فرض طوق خلال ما يسمى "عيد الاستقلال" أسوة بما تم فرضه أثناء عيد الفصح اليهودي، وعدم السماح بزيارة المقابر العسكرية والنصب التذكارية، بحيث تغلق الشرطة الطرق المؤدية اليها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكان نتنياهو التقى أمس مندوبين عن رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي، الذين طلبوا منه فرض قيود على حركة التنقل في مدنهم وقراهم اثناء شهر رمضان المبارك، واغلاق المحال التجارية اعتباراً من الساعة السادسة مساء وحتى الثالثة من فجر اليوم التالي خلال الشهر الفضيل.

وناقش نتنياهو مع رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس هاتفياً وبصورة مسهبة، الليلة الماضية الخطوات المنوي اتخاذها لمواجهة أزمة (كورونا)، إضافة الى الجهود المبذولة في سبيل تشكيل حكومة وحدة.
 
#قيود #حكومة الإحتلال

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