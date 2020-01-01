  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلاتها

الأربعاء 22 أبريل 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلاتها


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#حالة الطقس

الأكثر قراءة اليوم

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

الحكومة توضح أسباب غياب "ابراهيم ملحم" عن الايجاز الصباحي

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل

ما معنى أن يكون سعر برميل النفط في السالب؟

الأخبار الرئيسية

سجن النقب

استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال

كورونا

مُحدث: 176 ألف وفاة بكورونا ونحو مليونين و542 الف مصاب بالعالم

قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس

الاعلام العبري: "الفجوة لا زالت كبيرة".. وإسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى

القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا!