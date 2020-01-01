الإغاثـة الزراعية تستكمل حملة زراعة الحدائق المنزلية في طولكرم

طولكرم / سما /

استكملت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بالشراكة مع وزارة الزراعة ومؤسسات الائتلاف الزراعي حملتها "إحنا معكم" لزراعة الحدائق المنزلية.

وقال مدير الاغاثة الزراعية في طولكرم د. عاهد زنابيط، أنه تم استكمال الحملة على مستوى المدينة وضواحيها ومخيماتها وبعض التجمعات الريفية، كما تم تسليم الدفعة الثانية من الأشتال لـ 300 مستفيد، شملت حزمة من أشتال خضار منوعة، ومجموعة من البذور المنوعة، وأشتال حمضيات، وبذلك يصبح مجموع المستفيدين من الحملة في محافظة طولكرم 800 مستفيد في المرحلتين الأولى والثانية، وبعدد إجمالي بلغ 50 ألف شتلة متنوعة.

من جانبه قال المهندس عامر غانم، منسق حملة زراعة الحدائق المنزلية في الإغاثة الزراعية بأن الحملة ما زالت مستمرة في محافظات الوطن بعد أن تم توزيع ما يُقارب 260 ألف شتلة من خُضار متنوعة حتى اللحظة في محافظات رام الله ونابلس وطولكرم وجنين، استفاد منها ما يقارب 2500 عائلة في 70 موقعاً وتجمعاً ريفياً من أصل 350 ألف شتلة هي حصة الاغاثة الزراعية من مخطط المليون شتلة، ضمن الحملة الوطنية لزراعة الحدائق المنزلية.

ولفت الى أن النقص الحاد في الأشتال في فلسطين استدعى من الإغاثة الزراعية العمل على تشتيل ما يقارب 120 الف شتلة خضار متنوعة، من خلال بنوك البذور البلدية التابعة لها في بلدتي الزبابدة بمحافظة جنين، والخضر بمحافظة بيت لحم.