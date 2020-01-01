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حملة تبرع بالدم في صفوف "وقائي" جنين

الثلاثاء 21 أبريل 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة تبرع بالدم في صفوف "وقائي" جنين


جنين / سما /

 نفذ جهاز الأمن الوقائي في جنين، اليوم الثلاثاء، حملة تبرع بالدم بين صفوف عناصره، وذلك استجابة لمناشدة بنك الدم الوطني الذي شهد نقصاً في وحدات الدم.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في وقائي جنين، أن حملة التبرع بالدم نظمت بمشاركة وتعليمات مدير الجهاز العميد حجازي الجعبري وضباط وأفراد الجهاز داخل مقر الجهاز، بعد أن ناشدت مسؤولة العلاقات والحملات في بنك الدم المركزي كرمل ياسين للتبرع بالدم للمستشفيات، في ظل جائحة كورونا، وما سببته من نقص حاد في وحدات الدم بالمستشفيات.

وقال أن "الحملة تأتي حرصاً منا على تقديم واجبنا الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا، إلى جانب دورنا في حفظ الأمن والأمان" مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي بتلبية المناشدات للتبرع بالدم، حيث يقوم الجهاز بإرسال عناصره للتبرع من حين لآخر.

من جانبها عبرت مسؤولة العلاقات والحملات في بنك الدم المركزي عن شكرها لجهاز الأمن الوقائي على مساهمة في التبرع بالدم لصالح المرضى.

#الامن الوقائي #تبرع بالدم #جنين

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