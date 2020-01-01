اجتماع يناقش سبل تحويل المُعنّفات الى "البيت الآمن" خلال فترة الطواريء

نابلس / سما /

عقدت لجنة الإشراف والتوجيه على "البيت الأمن" في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا تم خلاله مناقشة سبل تحويل النساء المعنفات المحتاجات للبيت الآمن خلال فترة الطوارئ.

وعقد الاجتماع بحضور نائبة المحافظ عنان الأتيرة، وأعضاء اللجنة، وممثلتي وزارة التنمية الاجتماعية عريب الدبس ورناد السيد، والمستشارة القانونية لمحافظ نابلس لينا عبد الهادي، وممثلات قسم حماية الأسرة في شرطة نابلس غادة عبد الهادي، وجمعية الدفاع عن الأسرة إخلاص صوفان، وجمعية المرأة الفلسطينية للتنمية سمر هواش، ووزارة الصحة سلام المصري، ومدير دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة ساجدة كايد.

وخلص الاجتماع لعدة قرارات منها؛ اعتبار كل مرأة معنفة يتم تحويلها للبيت الأمن تتطلب إتخاذ الاجراءات الصحية والسلامة العامة لمدة 14 يوماً، وكذلك اعتماد مقر لاستقبال الحالات قبل دخولها للبيت الأمن بما يضمن الحماية الصحية والأمنية والنفسية للحالة، علماً بأنه تم استقبال العديد من الحالات من مناطق مختلفة، وتم التعامل معها بما يضمن الحماية والأمان.