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نابلس: استقبال محدود للاسيرين كلبونة وحفناوي

الثلاثاء 21 أبريل 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: استقبال محدود للاسيرين كلبونة وحفناوي


نابلس / سما /

 جرى في ساحة محافظة نابلس استقبال محدود للاسيرين كمال حفناوي وجواد كلبونة، والذين افرجت سلطات الاحتلال عنهما بعد اعتقال مدة 8 شهور، فيما اعلن الاسيران عن توجههما مباشرة للحجر المنزلي مدة اسبوعين.

وكان في استقبال الاسيرين نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة، وعدد محدود من ذوي الاسيرين، تمشيا مع حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فايروس كورونا.

وهنأت الأتيرة الأسيرين وذويهم بالافراج عنهما، واشادت بتضحيات الاسرى وصمودهم خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها شعبنا.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الشابين كلبونة وحفناوي في شهر آب الماضي خلال مرورهما عبر حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

#اسرى #نابلس

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