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الرئيس يهاتف أم ناصر أبو حميد..

الثلاثاء 21 أبريل 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف أم ناصر أبو حميد..


رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، المناضلة أم ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري.

وأشاد الرئيس، خلال الاتصال، بصمود أم ناصر أبو حميد وصبرها على كل ما تعرضت له عائلتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس إن أم ناصر أبو حميد مثال للأم الفلسطينية المضحية في سبيل وطنها، وهي نموذج للصبر والصمود والثبات في مواجهة هذا الاحتلال.

وأم ناصر أبو حميد "خنساء فلسطين"، أم لشهيد وخمسة أسرى يقضون أحكاما عالية، دخل ثلاثة منهم اليوم عامهم التاسع عشر في سجون الاحتلال، كما هدم الاحتلال منزلها خمس مرات.

#الرئيس عباس #ام ناصر حميد #مخيم الأمعري

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