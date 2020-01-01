الاقتصاد الوطني تضبط وتتلف أربعة أطنان سلع تالفة ومنتهية الصلاحية

رام الله / سما /

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، طنين من السلع المنتهية الصلاحية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت والقدس، خلال تنفيذها 23 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 124 محلا تجاريا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن طواقمها ضبطت 4 آلاف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وكميات من المواد الاسرائيلية المستعملة المحظور إدخالها للسوق الفلسطيني، بالإضافة الى اتلاف ما يزيد عن 2 طن من السلع منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مواد غذائية وكيماوية.

كما أتلفت الوزارة والشرطة والضابطة الجمركية في مدينة الخليل 700 مشتاح خشب إسرائيلية مستعملة، وتعاملت الطواقم مع 13 شكوى ورت من قبل المواطنين.