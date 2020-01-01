  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد الوطني تضبط وتتلف أربعة أطنان سلع تالفة ومنتهية الصلاحية

الثلاثاء 21 أبريل 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد الوطني تضبط وتتلف أربعة أطنان سلع تالفة ومنتهية الصلاحية


رام الله / سما /

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، طنين من السلع المنتهية الصلاحية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت والقدس، خلال تنفيذها 23 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 124 محلا تجاريا.

 وذكرت الوزارة في بيان لها، أن طواقمها ضبطت 4 آلاف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وكميات من المواد الاسرائيلية المستعملة المحظور إدخالها للسوق الفلسطيني، بالإضافة الى اتلاف ما يزيد عن 2 طن من السلع منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مواد غذائية وكيماوية.

كما أتلفت الوزارة والشرطة والضابطة الجمركية في مدينة الخليل 700 مشتاح خشب إسرائيلية مستعملة، وتعاملت الطواقم مع 13 شكوى ورت من قبل المواطنين.

#الاقتصاد الوطني #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

الحكومة توضح أسباب غياب "ابراهيم ملحم" عن الايجاز الصباحي

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية: "لن تخيف شعبنا"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة تحذر اسرائيل: ضم الضفة سيؤدي إلى نتائج كارثية وردنا سيكون حاسما وقويا

القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا!

"الصحة": 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الإصابات إلى 466

رئس الوزراء: أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج وتم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع