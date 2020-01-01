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تقديم طرود تعقيم للتجمعات البدوية في أريحا والعوجا

الثلاثاء 21 أبريل 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 قدم اتحاد لجان العمل الزراعي، وبالتعاون مع مديرية وزارة الزراعة في اريحا، واللجنة المساندة الزراعية للجنة الطوارئ في المحافظة وبلدية العوجا، اليوم الثلاثاء، مئة صندوق ( مواد تعقيم ) لمربي المواشي وعائلاتهم في تجمع رأس العوجا والتجمعات البدوية في الديوك والنويعمة شمال مدينة اريحا.

وقام وفد من "العمل الزراعي"، ووزارة الزراعة والبلدية واتحاد الفلاحين والنقابات، بجولة في التجمعات البدوية والمهمشة، ووزعوا المواد المعقمة ومنشورات توعوية، كما تم تقديم عدة طرود من المواد المعقمة الى قوى الأمن المنتشرين على حواجز المحبة على  مداخل اريحا الشمالي والجنوبي والشرقي.

الجدير ذكره أن هذه الطرود تأتي ضمن حملة اطلقها العمل الزراعي لحماية صغار المزارعين من خطر تفشي فيروس كرونا، والتي استهدفت حتى الآن توزيع 1500 طرد تعقيم على أكثر من 80 تجمعا بدويا في مختلف مناطق الضفة الغربية.

#طرود غذائية #التجمعات البدوية

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