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الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الثلاثاء 21 أبريل 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل قيد الإنشاء، في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، لـ"وفا"، بأن الاحتلال أخطر المواطن صالح محمد المحسيري بهدم منزله خلال 96 ساعة، بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن منطقة أم ركبة تتعرض لمضايقات كثيرة من قبل الاحتلال، وأن عددا من المنازل فيها مهددة بالهدم وأخرى بوقف البناء، علما أنها المنطقة الوحيدة التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني في البلدة .

#قوات الاحتلال #بلدة الخضر #بيت لحم #اخطار هدم

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