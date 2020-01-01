محافظ شلطة النقد يبحث الوضع الاقتصادي مع رؤساء مؤسسات اقتصادية من غزة

رام الله / سما /

بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الثلاثاء، مع رؤساء مؤسسات اقتصادية من قطاع غزة، الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة والتي تسببت بشلل معظم الأنشطة الاقتصادية.

وجرى اللقاء عبر الفيديو كونفرنس بين مقر سلطة النقد في رام الله بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إياد الزيتاوي، والمدير التنفيذي لمجموعة الرقابة والتفتيش محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للاستقرار النقدي محمد عطا الله، والمدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل ومقر مركز التجارة الفلسطيني بال تريد في غزة ايرين سعادة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد فيصل الشوا، ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، ورئيس اتحاذ المقاولين أسامة كحيل، والخبير الاقتصادي عمر شعبان، ومدير مركز التجارة الفلسطيني محمد سكيك، والمشرف الاقليمي للرقابة والتفتيش في سلطة النقد بقطاع غزة رأفت الأعرج.

واستمع الشوا إلى احتياجات القطاع الخاص في غزة بسبب جائحة كورونا، خاصة استدامة المشاريع الصغيرة، وأطلع الحضور على البرنامج الذي تعمل عليه سلطة النقد لتحفيز الاقتصاد.

كما استمع إلى جميع ملاحظاتهم بخصوص الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد من بداية الأزمة وأهمها تأجيل أقساط المقترضين وآلية التعامل مع الشيكات، وتم التطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي.

وأكد الشوا أن سلطة النقد تتابع عن كثب مدى تطبيق التعليمات من قبل المصارف وبنفس الوقت مدى التزام المواطنين بتسديد التزاماتهم المالية، خاصة أقساط الشيكات.