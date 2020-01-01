الخارجية: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة في صفوف ابناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سفاراتنا وبعثاتنا على تواصل مع أبناء جالياتنا وطلبتنا في مختلف أنحاء العالم، وتطمئن على أوضاعهم وتقدم لهم المساعدات التي يحتاجونها، سواء من طرود غذائية أو أدوية، مؤكدة أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا بلغ 973 إصابة، و42 وفاة.

قطر: تسجيل 10 إصابات جديدة بين أبناء جاليتنا

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، أنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في أوساط الجالية 4 منها نقلت إلى المستشفى، و4 أخرى خفيفة وهي قيد الحجر المنزلي وتحت الرعاية، وحالتين قيد الحجر الصحي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الكلي بلغ 16 إصابة.

وقالت إن السلطات القطرية، مددت تأشيرات الزيارة لعدد من الفلسطينيين الموجودين في قطر بتأشيرات زيارة، وأصبحوا غير قادرين على السفر بسبب الأوضاع الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

السودان: لا إصابات بكورونا

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، أوضاع الجالية والطلبة، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة.

سفارتنا لدى الهند: الجالية بخير ولا إصابات بينهم

وقالت سفارة دولة فلسطين بالهند إنها تتابع أوضاع ابناء جاليتنا، مؤكدة أن لا إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوفهم، وأنها وزعت سلال غذائية ومواد حماية وتعقيم على 12 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والعراق، وتواصل اتصالاتها مع سفارتي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، من اجل التعاون لتأمين عودة من يرغب منهم إلى ارض الوطن حال كان ذلك ممكنا.

بولندا: العثور على مواطن انقطع الاتصال به وهو بصحة جيدة

أوضحت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، أنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة باستمرار، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة.

وأفادت بأنه تم العثور على أحد المواطنين الفلسطينيين الذي انقطع الاتصال به بينما كان يتواجد في منطقة نائية، لافتة إلى أنه بعد البحث والتواصل تم العثور عليه من خلال شبكة التواصل التي بين الجالية والسفارة، وعاد بالأمس إلى مدينته وهو بصحة جيدة.

سفارتنا لدى النمسا: لا إصابات جديدة بالفيروس

أفادت بعثة دولة فلسطين لدى النمسا بأنه لم تسجل اية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا، ليبقى عدد الذين أصيبوا بالفيروس 3 حالات، تشافت منهم حالتان، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، مضيفة أنها تواصل إصدار نشرة طوارئ يومية باللغة العربية لوضع الجالية في صورة تطورات الفيروس في النمسا.

سفارتنا لدى مالطا تطمئن على أوضاع جاليتنا وطلبتنا

وطمأنت سفارتنا لدى مالطا أبناء شعبنا على أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وأنها تتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقوم بتوزيع مبالغ مالية ومواد تموينية للمحتاجين منهم، ووزعت استمارة بيانات عليهم لحصر عددهم وتقييم وضعهم الاقتصادي، لتسهيل مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأكدت أن أبناء جاليتنا وطلبتنا وكادر السفارة بخير، ولم يتم تسجيل اية اصابة بينهم، وتطمئن بأن الحالة المشكوك فيها لأحد أبناء جاليتنا التي خضعت للفحص كانت النتيجة سلبية "أي غير مصابة".

روسيا: تماثل حالتين من أبناء جاليتنا للشفاء من "كورونا"

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، بالتعاون مع إقليم فتح، والقوى والجالية الفلسطينية، واتحاد الطلبة الفلسطينيين، متابعة أحوال أبناء جاليتنا والطلبة الدارسين في عموم روسيا.

وأكدت انه تم تماثل حالتين للشفاء من فيروس "كورونا" في حين هناك ثلاثة مصابين لا زالوا في المستشفيات وحالتهم مستقرة.

وذكرت أنه تم إجراء فحوصات لأكثر من 15 طالبا فلسطينيا في جامعة الصداقة، وتأكدت سلامتهم من الفيروس، كما يجري إجراء فحوصات للطلاب جميعاً للتأكد من سلامتهم.

وتواصل السفارة توزيع الكمامات ومطهر الأيدي لجاليتنا وطلابنا في مدن وأقاليم متعددة، وتوزيع سلات غذائية للمحتاجين وتقديم المساعدة لهم، كذلك تقديم بعض المساعدات المالية لبعض المحتاجين.

بلغاريا: لا إصابات بفيروس "كورونا"

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، أن الأطباء الفلسطينيين يواصلون عملهم في المستشفيات والعيادات البلغارية، مشيرة إلى انه لا توجد إصابات مسجلة بفيروس "كورونا" المستجد بين أبناء الجالية أو الطلبة أو الأطباء في بلغاريا.

وتعكف السفارة على تحضير الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعائلات المستورة، والى العمال الذين فقدوا عملهم بسبب "كورونا"، كما وتقوم بتحضير سلات غذائية لمساعدة تلك العائلات خاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك.

وقالت إنه فيما يخص الوضع في جمهورية مقدونيا الشمالية، فإن عدد ابناء الجالية فيها يبلغ خمسة أشخاص ولا توجد إصابات بينهم، كما لا يوجد اطباء فلسطينيين عاملين هناك.

المغرب: سفارتنا تتابع أوضاع العالقين وتقدم لهم المساعدة

بينت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية أنه لم تسجل اية إصابة في صفوف أبناء جاليتنا وطلبتنا، وتسعى لتوفير المستلزمات الضرورية عبر خلية الأزمة التي شكلتها، وقامت بتوزيع سلات غذائية لــ 30 طالبا فلسطيني، ومساعدة مالية عاجلة لأربعة أطباء متخصصين لا يتلقون منح لغاية الان.

كما تتابع السفارة أوضاع المواطنين والطلبة العالقين وعددهم 32، وفي انتظار تعليمات السلطات المغربية باستئناف عمل الرحلات الجوية، ليتنسى لهم المغادرة.

بلجيكا: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قالت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بين ابناء الجالية بفيروس "كورونا" في بروكسل، وهي الان قيد الحجر المنزلي ووضعها مستقر، حيث أصبح العدد الإجمالي للإصابات 80 إصابة في بلجيكا، وواحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة.

وأوضحت ان عدد من تم شفائهم استقر على 40 حالة من بين ابناء الجالية منذ بداية الأزمة.

وذكرت أنها تقوم بمتابعة أوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معهم عبر شبكة وسائل التواصل الاجتماعي لحصر عددها وأرقام التواصل معها، ونجحت في الوصول الى عدد كبير من ابناء الجالية، وتقديم المساعدة لهم.