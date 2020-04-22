محافظ نابلس يعلن عدد من التسهيلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غدا الاربعاء

نابلس / سما /

أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان عن عدد من التسهيلات التى ستدخل إلى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غدا في محافظة وأعلن رمضان عن رزمة من هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة مساء اليوم والتي جاءت على النحو التالي :

• يسمح للمنشآت الصناعية التي تشغل أقل من 3 عمال بما يشمل (الزراعة، والأغذية، وورش البناء والكراجات والمهن الفردية، وأماكن الحدادة، والبناشر) بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساءً.

• يسمح لمحلات الألبسة والأحذية والإكسسوارات بالعمل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساءً على أن تغلق الدكاكين والسوبر ماركت أبوابها يوم الجمعة.

• يسمح لمحلات بيع الذهب والفضة العمل أيام السبت والإثنين والخميس من كل أسبوع.

• محلات الاتصالات والانترنت والكمبيوتر تعمل يومياً على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات بواقع يومين لكل مجموعة بالتنسيق مع مدير مكتب وزارة الاتصالات في نابلس.

• يسمح لورش البناء العمل بشكل منتظم.

• يسمح للتكسي بالعمل بشرط راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة.

• تعمل المصانع المنتجة لأغراض التصدير، والأدوية والأغذية بقدرة تشغيلية 50% مع مراعاة شروط السلامة والالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس، وأي خرق لهذه الشروط يتم إغلاق المصنع بدون إنذار ولا يعود للعمل إلا بقرار من دولة رئيس الوزراء.

• تفتح محلات الحلويات والمطاعم خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية فقط "من خلال خدمة التوصيل".

• تعمل محلات البُن والمكسرات أيام السبت والإثنين والأربعاء مع ضرورة وضع حاجز ما بين البائع والمشترين وتنظيم دخول المشترين بدون ازدحام.

• تبقى الحضانات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الافطار الجماعية في رمضان، وكلنا ثقة بوعي المواطنيين بالالتزام بذلك.

• يفتح السوق المالي ابتداءً من 3/5/2020، وتعمل البنوك وشركات التأمين بوتيرة 60% مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

• محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران تعمل كما هي الآن، على أن تغلق السوبرماركت يوم الجمعة.

• يسمح لمناشير الحجر، ومصانع الحديد والألمنيوم والطوب العمل بشكل منتظم.

• يسمح بصب الإسمنت فقط في داخل المحافظة بشرط الحصول على إذن من البلدية أو المجلس القروي ومن يخالف ذلك يغلق مصنعه، ,في حالات محدودة يمكن السماح للصب من خارج المحافظة بموافقة مسبقة.

• العيادات والمراكز الطبية الخاصة تبقى بنفس الاجراءات المتبعة وضرورة التواصل مع مديرية الصحة لأي استفسار.

• المكتبات ومحلات الدراي كلين والأدوات الكهربائية والصحية والمنزلية تعمل أيام الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساءً.

• يتم التأكيد على ضرورة إتباع الاجراءات الصحية في كل ما سبق وعدم الازدحام والتجمع.

• قمنا بإغلاق عيادة للأسنان لمدة شهر حيث أنها لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة.

• يسمح بالحركة خلال شهر رمضان ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسابعة والنصف مساءً، وتمنع بعد السابعة والنصف على الاطلاق.

وفيما يتعلق بالشروط الصحية الواجب توفرها في المحال التجارية، فهي تتمثل فيما يلي:

1. توفير مواد تعقيم وقفازات للزبائن، وحوض لتعقيم الأرجل والأحذية على المدخل.

2. عمل فاصل حماية لمنطقة المحاسبة.

3. التعقيم المستمر للأسطح والأرضيات وجميع مرافق المنشأة، وعربات التسوق.

4. توفير لباس للعاملين يتضمن قفازات، وكمامات، ولباس للجسم.

5. يسمح لمحال الحلويات في صالات الإنتاج بتواجد العاملين ضمن مساحات فاصلة لا تقل عن مترين كحد أدنى.

6. عدم الاكتظاظ داخل المحل ووجود تباعد بين الزبائن بما لا يقل عن مترين.

وفيما يتعلق بالرقابة على عمل المحلات كافة وفي كل الأيام سيتم توزيع الاشتراطات الصحية والتعهدات الصادرة عن وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني في نابلس حتى تلتزم بها المنشآت الصناعية كافة.

تعتبر هذه القرارات نافذة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/4/2020م