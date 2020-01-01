رئس الوزراء: أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج وتم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس يقود حراكا غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم لمواجهة محاولة الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية.

وأكد اشتية، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أن بوصلتنا لا يمكن أن تحيد بأي شكل من الأشكال وتركيزنا بالأساس الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة أرضنا.

وبصفته وزيرا للأوقاف، قال اشتية إن وزارة الأوقاف كجزء من المركب عملت على مجموعة من القضايا الهامة في ظل جائحة "كورونا"، "فاضطررنا أولا وللأسف لإغلاق المساجد والكنائس، ولكن نحن ندرك تمام الإدراك ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، فالإنسان يستطيع أن يصلي أينما يريد، والفكرة الأساسية أن الأمر متعلق بالجمهرة.

وأضاف أن هناك إجماع في العالم العربي والاسلامي حول صلاة التراويح، ومفتي الديار الفلسطينية المقدسة قد قال كلمته في هذا الشأن أن صلاة التراويح تكون أيضا في البيوت.

وتابع أن لجان الزكاة وزعت العديد من الطرود الغذائية والمساعدات، ونحن نقدر عاليا كل جهد تقوم به لجان الزكاة في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما أن مستشفيي الرازي في جنين والزكاة في طولكرم، التابعين لوزارة الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة.

وقال اشتية إن الوزارة ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة منها، وهي آلاف الدونمات وهناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك، كما تم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين، وكان هناك أشخاص مسجلين للعمرة ودفعوا للشركات وتم إعادة الأموال لهم، ومن لم يأخذ الرسوم يستطيع المطالبة بها بسهولة ويسر، مضيفا أن هناك شركات مسجلة في الضفة وقطاع غزة، ( 74 شركة دفعت رسوم 500 دينار أردني) وستعاد الأموال لجميع الشركات المؤهلة للحج والعمرة.

وأشار اشتية إلى أن الوزارة أوقفت جميع الإجراءات المتعلقة بالحج بسبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، مضيفا أن التعليم عن بعد استمر في جميع كليات الشريعة.

وبصفته وزيرا للداخلية، قال اشتية إن إجراءات الأجهزة الأمنية أشاد بها القاصي والداني، سواء على حواجز المحبة أو على أي حاجز كان، مضيفا أن هذه الحواجز أقيمت للحفاظ على أرواح الناس.

وأوضح أن وزارة الداخلية استمرت بإصدار الجوازات، خاصة للسفارات بالخارج وأولادنا الذين تقطعت بهم السبل، وتوصيلها لكل من يحتاجها، كما أن ترخيص الجمعيات سار إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.

وقال إن الوزارة أجلت تسجيل جميع المواليد والوفيات، مبينا أن الحكومة ذاهبة باتجاه الحكومة الالكترونية لنجعل من هذه الأزمة فرصة لترتيب بيتنا.

وأشاد اشتية بدور الإعلام الفلسطيني في تغطيته لجائحة "كورونا"، وقال إن سيادة الرئيس يفخر بهذه الوحدة وروح المواطنة التي عايشناها، وهي روح التواصل التي نحتاجها، فنحن التصقنا بالشارع، ونجحنا بتوجيه من سيادة الرئيس أن تكون يدنا على نبض المواطن.