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الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

الثلاثاء 21 أبريل 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع


غزة / سما /

 أعلن الناطق باسم الصحة بغزة أشرف القدرة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد لـ 17 مصاب تعافي منهم 9.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي ان وزارة الصحة تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة بعد انها الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد بدير البلح وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

واكد ان الصحة استلمت مؤخرا شحنة جديدة من الأدوية والمستهلكات الطبية من رام الله مؤكدا ان شحنة الأدوية غير كافية.
وطالب القدرة بالمزيد من الدعم لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب القدرة بكافة المواطنين التحلي بالمسؤولية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية لتجنيب قطاع غزة خطر الوباء وذلك بالمحافظة على البقاء في المنازل وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد بين الأشخاص وخاصة عند التسوق او تلقي الخدمات.

#الصحة بغزة #اصابات #فيروس كورونا

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