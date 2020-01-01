مركز الاعلام الحكومي: الانتهاء من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

غزة / سما /

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

أعلنت وزارة العمل عن أسماء الدفعة الثالثة من منحة الفئات العمالية المتضررة جراء الجائحة وعددهم ألفي مستفيد، ليصل مجموع المستفيدين عشرة آلاف من أصل 38 ألف مرشح للاستفادة ممن انطبقت عليهم الشروط وتم الصرف على ثلاث دفعات بحسب الفئات الأكثر تضررًا وفق معايير: "الحالة الاجتماعية، عدد الأبناء، حجم الضرر، القطاع المتضرر".

ندعو المواطنين إلى استثمار شهر رمضان في العبادة المنزلية وإعلاء الروح الإيمانية وتعزيز الروابط داخل الأسرة الواحدة بأداء الصلوات معًا داخل المنزل والابتهال إلى الله لرفع الغمة وكشف البلاء عن شعبنا وسائر الشعوب.

قدمت وزارة التربية والتعليم منذ 3 أسابيع خطط "إنهاء العام الدراسي" الحالي وآليات احتساب درجات الطلبة في مختلف المراحل التعليمية دون الثانوية العامة وكان هناك حرصًا على التوافق مع الأخوة في رام الله حول مجمل التفاصيل.

كما تم الانتهاء من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامةفي موعدها مع الاخذ بكافة شروط ووسائل الوقاية والسلامة الصحية.

عممت وزارة الاقتصاد الوطني إجراءات السلامة والوقاية الصحية المطلوب الالتزام بها على كافة الغرف التجارية لإلزام المحال التجارية والمولات بالأخذ بها وستقوم طواقم وفرق حماية المستهلك للتأكد من تنفيذها ميدانيًا.

وزارة التربية والتعليم طوال الأعوام السابقة كانت تستخدم التعليم عن بعد خاصة مع ظروف الحصار والحروب التي مر بها قطاع غزة.

صورنا دروس الثانوية العامة تغطي كافة المناهج وهي موجودة على موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم وهو من أفضل 10 مواقع تعليمية على مستوى الوطن العربي.

بدأنا بث مراجعات الثانوية العامة قبل تعليق الدراسة وهي مستمرة حتى الان، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم.

نبث دروس الثانوية العامة عبر أمواج والأقصى الفضائية، وعبر قناة القدس اليوم وإذاعة الأوقاف كذلك.

خلال الأسبوع القادم سيكون متاحا للطلاب التواصل مع المعلمين عبر الصفوف الافتراضية، حيث سيتاح المعلمون للإجابة على أسئلة الطلاب.

امتحان الثانوية العامة سيكون في وقته 30 مايو، وتم تحديد الحزء المطلوب للامتحان وتعميمه على الطلبة في وقت سابق.

سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة عند الامتحانات من خلال تقليص عدد الطلاب في القاعات، وتطبيق بروتكول صحي لعملية دخول وخروج الطلاب.

لدينا مركزين للتصحيح، هذا العام سنضيف مراكز أخرى، لتقليص عدد المعلمين في الغرفة الواحدة للتصحيح.

​وزارة التربية والتعليم : سيتم احتساب 80% من درجات الطلاب من تقييم الفصل الأول و20% من نشاط الطلاب في الشهر الأول من الفصل الثاني.

يتبع