  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء النتشة يتفقد منطقة جنوب شرق القدس ويطلع على مخاطر المشاريع الاستيطانية فيها

الثلاثاء 21 أبريل 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء النتشة يتفقد منطقة جنوب شرق القدس ويطلع على مخاطر المشاريع الاستيطانية فيها


القدس المحتلة / سما /

 تفقد الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ، وعضو الامانة العامة للمؤتمر القيادي ناصر ابو خضير ووكيل المؤتمر يونس العمري واللواء عماد عوض والوفد المرافق لهم ، اليوم الثلاثاء، منطقة جنوب شرق القدس التي تضم العيزرية وابو ديس والسواحرة الشرقية ومنطقة جبل البابا التي يرابط عليها البدو منذ عشرات السنين .

واطلع الوفد الرسمي الذي يعتبر الاول الذي يزور هذه المنطقة منذ انتشار وباء فايروس " كورونا" المستجد والى الان ، على الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة لتنفيذ مشروع " e1و e2 الاستيطاني والهادف الى عزل مدينة القدس عن محيطها .

كما اطلع الوفد على الشارع المنوي شقه في هذه المنطقة والمخصص للفلسطينيين للفصل بينهم وبين التجمعات الاستيطانية المقامة هناك وفي مقدمتها " معاليه ادوميم" .

واستمع الوفد من رؤساء البلديات الذين التقاهم وممثلي القوى الوطنية والبدو والعشائر ، الى شرح موسع عن مخاطر هذا المخطط وتحديدا على تجمع جبل البابا البدوي المستهدف بالاقتلاع والتهجير .

وقال اللواء النتشة ان هذا المخطط الاستيطاني الكبير يندرج في اطار صفقة القرن التي تعزز الاستيطان وتسمح لاسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية اليها ، مؤكدا على ان هذا المشروع الخطير لن يمر وسنواجهه بكل السبل المتاحة .

من جانبه طالب ابو خضير بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في الميدان لمواجهة المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية .

وقال ان هذا المخطط الاستيطاني يهدف الى فصل وعزل القدس عن محيطها لتسهيل عملية تهويدها ومنع تواصلها الجغرافي والديمغرافي مع القرى والبلدات المحيطة .

وكان الوفد قد استمع الى شرح تفصيلي من رئيس التجمع البدوي في جبل البابا عطا الله مزارعة حول اوضاع السكان المستهدفين احتلاليا .

واكد مزارعة ان البدو سيدافعون عن وجودهم بدمهم ولحمهم ولن يغادروا هذه المنطقة مهما كلف ذلك من ثمن . واجتمع الوفد ايضا مع رؤساء بلديات العيزرية عصام فرعون والسواحرة الشرقية محمد هلسة وابو ديس احمد صالح ابو هلال ،

واستمع منهم الى شرح واف حول احتياجات المنطقة في ظل الجائحة الاستيطانية من جانب وجائحة " كورونا" من جانب اخر .

كما تفقد اللواء النتشة والوفد المرافق له ، القوة " 101" التابعة للامن الوطني والمرابطة في مدرسة دار الايتام الاسلامية . واطلع على اوضاعها ومهامها واحتياجاتها في ظل الاوضاع الراهنة .

واكد الوفد وقوفه الى جانب اهالي المنطقة الذين يواجهون فايروسي الاحتلال و" كورونا " . وشدد على ان المؤتمر سيبذل كل جهده من اجل توفير احتياجاتهم ومساندتهم في الميدان .

#اللواء النتشه #المشاريع الاستيطانية #القدس

الأكثر قراءة اليوم

التوصل إلى اتفاق بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة: هكذا ستكون التشكيلة الوزارية!

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية: "لن تخيف شعبنا"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

ايجاز غزة

مركز الاعلام الحكومي: الانتهاء من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

الجيش

تقرير: الاحتلال يوظف التكنولوجيا لاستغلال حاجة المواطنين للخدمات و"اصطيادهم"!

12

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

اسرائيل

قناة عبرية: إسرائيل تطلب من قوات الأمن الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس