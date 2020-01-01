اللواء النتشة يتفقد منطقة جنوب شرق القدس ويطلع على مخاطر المشاريع الاستيطانية فيها

القدس المحتلة / سما /

تفقد الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ، وعضو الامانة العامة للمؤتمر القيادي ناصر ابو خضير ووكيل المؤتمر يونس العمري واللواء عماد عوض والوفد المرافق لهم ، اليوم الثلاثاء، منطقة جنوب شرق القدس التي تضم العيزرية وابو ديس والسواحرة الشرقية ومنطقة جبل البابا التي يرابط عليها البدو منذ عشرات السنين .

واطلع الوفد الرسمي الذي يعتبر الاول الذي يزور هذه المنطقة منذ انتشار وباء فايروس " كورونا" المستجد والى الان ، على الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة لتنفيذ مشروع " e1و e2 الاستيطاني والهادف الى عزل مدينة القدس عن محيطها .

كما اطلع الوفد على الشارع المنوي شقه في هذه المنطقة والمخصص للفلسطينيين للفصل بينهم وبين التجمعات الاستيطانية المقامة هناك وفي مقدمتها " معاليه ادوميم" .

واستمع الوفد من رؤساء البلديات الذين التقاهم وممثلي القوى الوطنية والبدو والعشائر ، الى شرح موسع عن مخاطر هذا المخطط وتحديدا على تجمع جبل البابا البدوي المستهدف بالاقتلاع والتهجير .

وقال اللواء النتشة ان هذا المخطط الاستيطاني الكبير يندرج في اطار صفقة القرن التي تعزز الاستيطان وتسمح لاسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية اليها ، مؤكدا على ان هذا المشروع الخطير لن يمر وسنواجهه بكل السبل المتاحة .

من جانبه طالب ابو خضير بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في الميدان لمواجهة المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية .

وقال ان هذا المخطط الاستيطاني يهدف الى فصل وعزل القدس عن محيطها لتسهيل عملية تهويدها ومنع تواصلها الجغرافي والديمغرافي مع القرى والبلدات المحيطة .

وكان الوفد قد استمع الى شرح تفصيلي من رئيس التجمع البدوي في جبل البابا عطا الله مزارعة حول اوضاع السكان المستهدفين احتلاليا .

واكد مزارعة ان البدو سيدافعون عن وجودهم بدمهم ولحمهم ولن يغادروا هذه المنطقة مهما كلف ذلك من ثمن . واجتمع الوفد ايضا مع رؤساء بلديات العيزرية عصام فرعون والسواحرة الشرقية محمد هلسة وابو ديس احمد صالح ابو هلال ،

واستمع منهم الى شرح واف حول احتياجات المنطقة في ظل الجائحة الاستيطانية من جانب وجائحة " كورونا" من جانب اخر .

كما تفقد اللواء النتشة والوفد المرافق له ، القوة " 101" التابعة للامن الوطني والمرابطة في مدرسة دار الايتام الاسلامية . واطلع على اوضاعها ومهامها واحتياجاتها في ظل الاوضاع الراهنة .

واكد الوفد وقوفه الى جانب اهالي المنطقة الذين يواجهون فايروسي الاحتلال و" كورونا " . وشدد على ان المؤتمر سيبذل كل جهده من اجل توفير احتياجاتهم ومساندتهم في الميدان .