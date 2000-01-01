غزة: "نقابة الدواجن" ترفض رفع أسعار الدواجن وتحمل التجار المسؤولية

غزة / سما /

حملت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزة، أصحاب الفقاسات وتجار الأعلاف مسئولية ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق القطاع في ظل هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سعر الصوص عمر يوم، يُباع للمزارع بسعر 4.8 شيكل، فيما بلغ سعر طن الأعلاف 2600 شيكل، مع العلم أنه يصل لغزة بسعر 2000 شيكل فقط.

ونوهت النقابة أن رفع الأسعار السابقة في هذا المنتج الحيوي والضروري أدى الى رفع سعر كيلو الدواجن الى 12.5 للمستهلك، رغم ارتفاع معدلات الفقر المدقع والبطالة وتعاظم حاجة المواطنين الغذائية مع اقبال شهر رمضان.

وجددت النقابة مطالبة الحكومة بالتدخل لمراقبة الأسعار ونشر تسعيرتها كل شهر للرأي العام، والتحرك السريع لوقف كل أشكال استغلال المزارعين والمواطنين.





