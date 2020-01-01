المالكي يتسلم أوراق اعتماد مكتب تمثيل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين الجديد

رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية د. رياض المالكي بعد ظهر هذا اليوم أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين الجديد السيدة تورون فيزتي المعتمد لدى دولة فلسطين.

رحب الوزير المالكي بالسيدة فيزتي مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، داعياً الى تعزيزها وتطويرها بما يخدم كلا الجانبين. وضع الوزير د. المالكي السيدة بصورة اخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة، مشيراً الى ان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، انتهاكاً إسرائيليا صارخاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية، داعياً المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، وحذر الوزير المالكي من الخطر الذي يتعرض له الاسرى وخاصة في ظل تفشي وباء كورنا حيث ان سلطات الاحتلال لم تأخذ إجراءات الوقاية لمنع تفشي الوباء بين الاسرى. وكذلك الإهمال الإسرائيلي المتعمد لمدينة القدس المحتلة وساكنيها، والانتشار غير المسبوق للفيروس بينهم، بالإضافة للتعامل السيء لعمالنا على المعابر ورمي من أصيب منهم بالفيروس على قارعة الطريق دون أدنى اعتبار لانسانيتهم. كما استعرض الوزير المالكي جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء كونا.

كما قدم الشكر للنرويج على متابعتها ملف لجنة الدول المانحة والذي تترأسه والرسالة التي قامت لتعميمها وزيرة الخارجية لحث الدول على تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين أمام هذه الظروف المالية والصحية الصعبة.

أثنى الوزير د. المالكي على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الحفاظ على هذا المستوى المميز والعمل الدؤوب على تطوير هذه العلاقة في المستقبل.

من جهتها، عبرت فيزتي عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة اليها، مؤكدة بانها ستعمل بكل طاقاتها من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى، واستمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، مشيدة بجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء كورنا



وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير المالكي للسيدة فيزتي النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة في دولة فلسطين، عارضاً عليها كل مساعدة ممكنة تكون بحاجة إليها، واستعداد وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل مهمتها على أكمل وجه.

وحضر مراسم التسليم المستشار أول/ عبير الرمحي، رئيس المراسم وطارق عيده مدير وحدة الاعلام.