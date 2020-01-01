عشراوي تدعو المجتمع الدولي لحماية التراث العالمي بالخليل

رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي تديرها دائرة الأوقاف الاسلامية، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

واكدت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، على أن دولة الاحتلال تواصل استغلال انشغال شعبنا وقيادته والعالم اجمع في مواجهة "وباء كوفيد ١٩" وتعمل على تصعيد انتهاكاتها الممنهجة بحق ارضنا وشعبنا وهويتنا وموروثنا.

ولفتت الى ان اسرائيل تعمل على تجيير نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها الإحلالي الإجرامي، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها، وتنتهك بشكل متعمد وممنهج الاتفاقيات الموقعة والتي اعتبرت الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الارض وفرض وقائع جديدة تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين.

وشددت على ان القيادة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الايدي امام هذه السرقات الممنهجة للأرض الفلسطينية وللموروث الحضاري والتاريخي والديني وسيواجهون حملة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنيها المتطرفين بدعم ومشاركة من الإدارة الأمريكية، وطالبت في هذا الصدد المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والسياسية وممارسة صلاحياتهم في حماية التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين.