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الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

الثلاثاء 21 أبريل 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين


طولكرم / سما /

 كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات سرقة محل تجاري في طولكرم، وقبضت على شخصين مشتبه بهما.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أن مواطنا تقدم بشكوى حول قيام مجهولين بالدخول إلى محله في طولكرم، والعبث والتفتيش فيه وسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف شيقل، بعد خلع الجارور، وسرقة سجائر بقيمة 5 آلاف شيقل.

وأضافت أنه على الفور قامت المباحث العامة بالبحث والتحري وجمع البيانات، وتم الاشتباه بشخصين من مدينة طولكرم، وبإحضارهما وسماع أقوالهما، اعترفا بما نسب إليهما، مؤكدة أنه تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الأجراء القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة #سرقة محل تجاري #سرقة

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