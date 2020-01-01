نابلس: "الاقتصاد" تحيل تاجرا للنيابة بعد بيعه سلعا منتهية الصلاحية

نابلس / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، وصحة البيئة، اليوم الثلاثاء، تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد ضبط الطواقم سلعا منتهية الصلاحية داخل محله بمدينة نابلس.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في المحافظة فهد درويش، إن عملية الإحالة تمت بعد عملية رصد وتحري لشكوى وردت من قبل أحد المواطنين، بشأن وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري، وعلى إثر ذلك ضبطت الطواقم ما يقارب طنا من السلع المنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.