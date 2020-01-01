  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: "الاقتصاد" تحيل تاجرا للنيابة بعد بيعه سلعا منتهية الصلاحية

الثلاثاء 21 أبريل 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: "الاقتصاد" تحيل تاجرا للنيابة بعد بيعه سلعا منتهية الصلاحية


نابلس / سما /

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، وصحة البيئة، اليوم الثلاثاء، تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد ضبط الطواقم سلعا منتهية الصلاحية داخل محله بمدينة نابلس.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في المحافظة فهد درويش، إن عملية الإحالة تمت بعد عملية رصد وتحري لشكوى وردت من قبل أحد المواطنين، بشأن وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري، وعلى إثر ذلك ضبطت الطواقم ما يقارب طنا من السلع المنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.

#الاقتصاد الوطني #الضابطة الجمركية #تاجر

الأكثر قراءة اليوم

التوصل إلى اتفاق بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة: هكذا ستكون التشكيلة الوزارية!

شاهد: رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. ويكشف موعد امتحان الثانوية العامة

بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

شاهد..الاوقاف بغزة: تمديد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد.. والصحة: تفشي الوباء بالمنطقة مقلق وخطير

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية: "لن تخيف شعبنا"

الأخبار الرئيسية

12

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

اسرائيل

قناة عبرية: إسرائيل تطلب من قوات الأمن الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس

5e9d77c342360470753d7619

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

ابو مرزوق : الرد على تشكيل حكومة نتنياهو - غانتس بالوحدة والمقاومة وقطع الارتباط مع العدو

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل