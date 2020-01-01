غنام تطلق خدمة المرور الإلكتروني على حواجز "المحبة"

رام الله / سما /

أطلقت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، خدمة المرور الإلكتروني على حواجز "المحبة" في المحافظة، للتسهيل على المواطنين في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت غنام خلال إطلاق الخدمة، التي جرت بحضور الهيئة الأمنية للمحافظة على حاجز "السيتي إن"، إنها ستعمل وفقا لبيانات محددة سيتم تحميلها من خلال تطبيق الالكتروني، وسيتم توزيعها على كافة الحواجز.

وأوضحت أن هذه الخدمة تجريبية، وسيتم تقييمها وتطويرها وفقاً للحاجة، والاستفادة من قاعدة البيانات التي سيتم جمعها، خاصة أن التطبيق سيتضمن قاعدة بيانات تشمل أسماء الحاصلين على تصاريح المرور، وأسماء المحجورين، وكذلك سيتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على التصاريح.

وأشارت إلى أن فكرة الخدمة كانت متبلورة منذ البداية، وعندما جاء الصحفي سامر نزال بمبادرة مشابهة دعمناها، وبدأنا العمل على تطويرها من خلاله، ونحن اليوم نطلقها على الأرض، نظراً للظروف الراهنة وضمانا لسلامة المواطنين وعناصر أجهزة الأمن وصحتهم.

ووجهت غنام التحية لكافة عناصر اجهزة الأمن والطواقم الطبية والميدانية، مهنئة اياهم وكافة أبناء شعبنا في جميع اماكن تواجدهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك.