وفاة الإعلامي المصري عمرو عبد السميع

القاهرة /سما/

توفى صباح اليوم الدكتور عمرو عبدالسميع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، بعد صراع طويل مع المرض .

كان الدكتور عمرو عبدالسميع قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، انتقل على إثرها إلى المستشفى.

يعد د.عمرو عبد السميع أحد أبرز كتاب الأهرام، وصاحب عمود "حالة حوار" الذي كان يكتبه يوميا منذ سنوات بجريدة الأهرام.

وكانت قد تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفي بجريدة الاهرام.

وقالت الهيئة أنه يمر بأزمة صحية حرجة ، والذي يعد من ابرز كتاب جريدة الاهرام ، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر في الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى