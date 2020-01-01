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حكومة الاحتلال تجتمع لإقرار الإغلاق الكلي في مناطق المجتمع العربي خلال رمضان

الثلاثاء 21 أبريل 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال تجتمع لإقرار الإغلاق الكلي في مناطق المجتمع العربي خلال رمضان


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر اتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع المدن والقرى والبلدات التي يقطن بها فلسطينيو الداخل، إلى جانب إجراءات تتعلق بإحياء الإسرائيليين ما يسمى "عيد الاستقلال".

وبحسب القناة، فإن الحكومة ستجتمع اليوم لإقرار الإغلاق الكلي في المناطق التي يقطن بها الفلسطينيون من الداخل، بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثالثة فجرًا، وذلك خلال فترة شهر رمضان، على أن يبدأ سريان ذلك يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة ستعتمد توصيات وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا.

#اسرائيل #المجتمع العربي #شهر رمضان #فيروس كورونا #فلسطينيو الداخل

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